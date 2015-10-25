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    РФПЛ. ЦСКА не смог обыграть «Терек»

    ЦСКА в матче 13-го тура Премьер-лиги не смог на выезде обыграть "Терек". Поединок в Грозном завершился вничью 0:0. Армейцы не смогли победить в третий раз с начала чемпионата, до этого очки у команды Леонида Слуцкого отбирали только "Зенит" и "Локомотив".

    Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

    Терек (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Терек: Городов, Уциев, Кудряшов, Родолфо, Семенов, Лебеденко (Рыбус, 72), Адилсон, Маурисио, Иванов, Айссати (Грозав, 90), Садаев (Митришев, 79).

    ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Дзагоев, Еременко (Панченко, 86), Вернблум, Миланов (Цауня, 85), Думбия, Муса.

    Предупреждения: Дзагоев, 30; Семенов, 31; Еременко, 67; Муса, 90.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2015 20:52
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 октября 2015, 15:57

      Ростов сегодня победит паровозов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      westerose 26 октября 2015, 15:20

      Локомотив чемпион 2016 !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Carhartt 25 октября 2015, 23:34

      Шанс для Локо приблизиться

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 25 октября 2015, 22:29

      Жаль, что Терек не дожал лошадей.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 25 октября 2015, 22:04

      Назвать игру УГ, значит оскорбить Г...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +11

      Чендо 25 октября 2015, 21:48

      уже 8 очей отставание..догоним..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1292

      каа 25 октября 2015, 21:41

      А НА ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЕ БЫЛА ИГРА РУКОЙ...И ПЕНАЛЬТИ ???

      2
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      Рейтинг: +27

      Expert_Buben > каа 25 октября 2015, 22:10

      Лапочкин не скажет!

      0
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 25 октября 2015, 21:38

      Ну и славно

      0
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      Рейтинг: +12

      Pensioner23 25 октября 2015, 21:24

      ОБАНА . В 90+ озвучили кто комментировал. И вполне адекватный обзор от него. Денис Казанский. Ну почему комментарий игры такой убогий?

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 25 октября 2015, 21:21

      Болеем завтра за «Локомотив». Надеюсь, вместе с «Зенитом» они сократят разрыв, чемпион должен решаться в последнем туре.

      -2
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