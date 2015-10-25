РФПЛ. ЦСКА не смог обыграть «Терек»

ЦСКА в матче 13-го тура Премьер-лиги не смог на выезде обыграть "Терек". Поединок в Грозном завершился вничью 0:0. Армейцы не смогли победить в третий раз с начала чемпионата, до этого очки у команды Леонида Слуцкого отбирали только "Зенит" и "Локомотив".

Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

Терек (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Терек: Городов, Уциев, Кудряшов, Родолфо, Семенов, Лебеденко (Рыбус, 72), Адилсон, Маурисио, Иванов, Айссати (Грозав, 90), Садаев (Митришев, 79).

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Фернандес, Дзагоев, Еременко (Панченко, 86), Вернблум, Миланов (Цауня, 85), Думбия, Муса.

Предупреждения: Дзагоев, 30; Семенов, 31; Еременко, 67; Муса, 90.

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