Мини-футбол. Последним соперником сборной России стала Финляндия

Определился третий соперник сборной России в Основном квалификационном этапе ЧМ-16. Им стала команда Финляндии. Финны являлись хозяевами группы 6 предварительного этапа турнира. Заработав на домашней площадке 4 очка, они оказались недосягаемым для соперников.

В заключительном поединке была зафиксирована нулевая ничья с Болгарией - несмотря на ощутимое преимущество и большое количество нанесенных ударов, "суоми" не познали радость гола, что, впрочем, не помешало им решить турнирную задачу.

В ближайшие часы станут известны имена победителей остальных квартетов.

ЧМ-2016. Квалификационный этап

Предварительный раунд. Группа 6

23.10. Финляндия - Швейцария - 3:0

24.10. Швейцария - Болгария - 2:2

25.10. Болгария - Финляндия - 0:0

Турнирное положение в группе 6: 1 место - Финляндия (2 игры - 4 очка), 2 место - Болгария (2-2), 3 место - Швейцария (2-1).

Основной квалификационный этап ЧМ-16 пройдет в середине декабря текущего года. Сборная России сыграет в Турции: помимо хозяев противостоять дружине Сергея Скоровича будут Сербия и Финляндия.

По две лучшие команды каждого квартета пробьются в стыковые матчи (первые места сыграют против вторых), по итогам которых будут определены семь участников финальной стадии в Колумбии.

Путь в Колумбию

22, 23, и 25 октября 2015 года: Предварительный раунд

10, 11 и 13 декабря 2015 года: Основной раунд

12 февраля 2016 года: жеребьевка стыковых матчей, Белград

22 марта, 12 апреля 2016 года: стыковые матчи

?*: жеребьевка финального турнира, Колумбия

14 сентября - 2 октября 2016 года: финальный турнир, Колумбия