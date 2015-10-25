Бундеслига. «Боруссия» Д разгромила «Аугсбург», Обамеянг снова сделал хет-трик

Дортмундская "Боруссия" в 10-м туре Бундеслиги разгромила на своем поле "Аугсбург" со счетом 5:1. Три гола в этом матче забил Пьер-Эмерик Обамеянг, для которого это уже второй хет-трик за неделю - ранее габонец трижды расписался в воротах "Габалы" в рамках Лиги Европы.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 10-й тур

«Боруссия» (Дортмунд) – «Аугсбург» - 5:1 (3:0)

Голы: 1:0 – Обамеянг, 18; 2:0 – Ройс, 21; 3:0 – Ройс, 33; 3:1 – Бабадилья, 49; 4:1 – Обамеянг, 85; 5:1 – Обамеянг, 90.

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