Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Серия А. Победы «Милана» и «Ювентуса»

    "Милан" и "Ювентус" одержали победы в 9-м туре Серии А. Миланцы на своем поле обыграли "Сассуоло" со счетом 2:1, победу команде в этом матче принес Луис Адриано. Туринцы были сильнее "Аталанты" - 2:0. Кроме того, "Удинезе" минимально обыграл "Фрозиноне" также в родных стенах.

    Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур

    Милан – Сассуоло – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бакка, 31; 1:1 – Берарди, 53; 2:1 – Адриано, 86.

    Удинезе – Фрозиноне – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Лоди, 20.

    Ювентус – Аталанта – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дибала, 28; 2:0 – Манджукич, 49.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2015 19:12
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      Sneige 25 октября 2015, 19:39

      Forza Juve!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11