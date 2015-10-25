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    Кобелев: «Динамо» пропускает детские мячи»

    Главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев поделился впечатлениями от матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против "Спартака" (2:3). По словам специалиста, обе команды старались показывать интересный атакующий футбол.

    - С точки зрелищности матч хороший. Мне не стыдно за нашу команду, но, к сожалению, мы не можем забить и пропускаем детские мячи.

    – Футбол часто является несправедливой игрой?

    – Часто. В первую очередь футбол – игра. Хочу донести до ребят, что это игра, в которой надо рисковать и совершать какие-то действия. Нельзя уходить с поля, чтобы нечего было вспомнить. Игра должна идти от головы и от сердца. Без самопожертвования футбола нет, – сказал Кобелев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2015 18:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +81

      Любер 26 октября 2015, 09:39

      Да и забивает такие же.

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      Рейтинг: +12

      AmiRshaKH 28 26 октября 2015, 01:21

      Жалко динамовцев.Ясно что это сезон пойдет на адаптацию молодым футболистам.В этом сезоне займут место в середине таблицы . Конечно очень приятно смотреть когда много своих футболистов чем легионеров.Надо всем клубам выпускать как можно больше своих воспитанников,а не покупать иностранцев за бешеные деньги

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      Рейтинг: +16

      red_white_ 25 октября 2015, 23:38

      В *опу вы*бли московское динамо!!!

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > red_white_ 26 октября 2015, 04:02

      ахаха,я ни разу не болела Динамиков,но уж кого и еб*ли в *опу в этом сезоне,так это ваш хрю хрю загончик)Кубань и Анжи(которое тогда в подвале таблицы находилось) вам это продемонстрировали в полной мере)а выиграть с разницей в один мяч вообще 2 раза проигрывая по ходу матча,забив за 20 сек до конца,это тупо удача,как верно заметил Аленичев)и вы*бать кого-нибудь на футбольном поле,чтобы можно было уверено сказать что свинюшки были на голову сильнее,вам еще столько же лет не светит сколько вы без чемпионства сидите,и будете сидеть клоун)

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      Рейтинг: +81

      Любер > Недовольный 26 октября 2015, 09:42

      Смотри не подавись говном собственным.

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > Любер 26 октября 2015, 17:54

      а ты за него болей дальше,бестолочь)

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