Карпина могут дисквалифицировать за мат в адрес арбитра

Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин может быть дисквалифицирован за нецензурные выражения в адрес арбитра, обслуживавшего матч 17-го тура ФНЛ "Тюмень" - "Торпедо".



"В среду контрольно-дисциплинарный комитет открыл дело в отношении главного тренера армавирского "Торпедо" Валерия Карпина. В рапорте делегата матча "Тюмень" – "Торпедо", который состоялся 19 октября, говорится, что Карпин нецензурно выражался в адрес главного судьи встречи во время игры. Мы в среду не рассматривали этот вопрос, так как только утром получили документы. Этот вопрос рассмотрим на ближайшем заседании. Приглашены Карпин, судья Анопа, инспектор и делегат встречи", – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.