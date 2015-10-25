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    Карпина могут дисквалифицировать за мат в адрес арбитра

    Главный тренер армавирского "Торпедо" Валерий Карпин может быть дисквалифицирован за нецензурные выражения в адрес арбитра, обслуживавшего матч 17-го тура ФНЛ "Тюмень" - "Торпедо".

    "В среду контрольно-дисциплинарный комитет открыл дело в отношении главного тренера армавирского "Торпедо" Валерия Карпина. В рапорте делегата матча "Тюмень" – "Торпедо", который состоялся 19 октября, говорится, что Карпин нецензурно выражался в адрес главного судьи встречи во время игры. Мы в среду не рассматривали этот вопрос, так как только утром получили документы. Этот вопрос рассмотрим на ближайшем заседании. Приглашены Карпин, судья Анопа, инспектор и делегат встречи", – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2015 17:51
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6

      отец Фёдор 26 октября 2015, 09:16

      анопка мож?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      footlover 26 октября 2015, 01:26

      А он иначе не умеет!

      0
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