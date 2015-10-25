Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ребров: «Впервые в этом сезоне «Спартаку» удалось отыграться»

    Вратарь "Спартака" Артем Ребров поделился впечатлениями от матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против "Динамо" (3:2). По словам футболиста, сегодня получилась интересная и захватывающая игра для болельщиков.

    "Для футболистов главное - это результат, и потому у нас положительных эмоций больше, чем у "Динамо". Хочется верить, что после такой волевой победы общая ситуация переломится и команда сможет спасать положение в похожих ситуациях. Впервые в этом сезоне нам удалось отыграться, причeем дважды. Важно сохранить этот настрой на последующие игры, вне зависимости от того, пропускаем мы или забиваем", - сказал капитан красно-белых.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2015 17:39
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +295

      dudarik 25 октября 2015, 19:19

      Полностью согласен

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11