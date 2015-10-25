Широков: «Давыдову пошла на пользу игра в ФНЛ»

Полузащитник "Спартака" Роман Широков высказался относительно матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против "Динамо" (3:2). По словам футболиста, наличие в составе бело-голубых много молодежи не сказалось на отношении к игре его команды.



"Аленичев просил подарить ему на день рождения не галстук, а победу, что мы и сделали. Наверное, игра была в большей степени ничейная, но хорошо, что мы смогли ее в свою пользу склонить. Наверное, больше хотели в концовке. Давыдову пошла на пользу игра в ФНЛ. Он изменил отношение к делу - и вот результат" - сказал Широков.