Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Широков: «Давыдову пошла на пользу игра в ФНЛ»

    Полузащитник "Спартака" Роман Широков высказался относительно матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против "Динамо" (3:2). По словам футболиста, наличие в составе бело-голубых много молодежи не сказалось на отношении к игре его команды.

    "Аленичев просил подарить ему на день рождения не галстук, а победу, что мы и сделали. Наверное, игра была в большей степени ничейная, но хорошо, что мы смогли ее в свою пользу склонить. Наверное, больше хотели в концовке. Давыдову пошла на пользу игра в ФНЛ. Он изменил отношение к делу - и вот результат" - сказал Широков.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2015 17:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11