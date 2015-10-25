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    Аленичев: «Ничья была бы более справедливым исходом»

    Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев прокомментировал результат матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги над "Динамо" (3:2). По словам специалиста, чисто по-человечески жалко игрков бело-голубых, так как они отдали много сил, самоотверженно играли и полностью выложились.

    "Более справедливой была бы ничья, "Динамо" никак не наиграло на поражение. Соперник два раза вел в счете, но нам сразу удавалось отыгрываться, чему я рад. Сказались замены. Удачная замена Давыдова, который забил и отдал голевую передачу. Зуев успешно вошел в игру. Впредь будем доверять спартаковской молодежи, – сказал Аленичев.

    Источник: Sports.ru

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    25.10.2015 16:28
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