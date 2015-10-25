ФНЛ. «Торпедо» Карпина потерпело шестое поражение кряду

В матче 18-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Торпедо" в Армавире потерпело поражение со счетом 0:2 от "Байкала".

В другой встрече лидер первенства "Газовик" выиграл дома со счетом 2:1 "Сибирь".

Чемпионат России. ФНЛ. 16-й тур



Торпедо (Армавир) – Байкал (Иркутск) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ахба, 38; 0:2 – Богданов, 55;

Газовик (Оренбург) – Сибирь (Новосибирск) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Делькин, 22; 1:1 – Иванов, 26; 2:1 - Делькин, 65.

Шинник (Ярославль) – Волга (Нижний Новгород) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Маляров (пен.), 27; 2:0 – Щадин, 83; 2:1 – Саталкин, 90+3.

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