ФНЛ. «Торпедо» Карпина потерпело шестое поражение кряду

Я же говорил мы натянем Валеру) А во-втором круге натянем его ещё раз,но уже на своём родном полном стадионе)
В матче 18-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Торпедо" в Армавире потерпело поражение со счетом 0:2 от "Байкала".
В другой встрече лидер первенства "Газовик" выиграл дома со счетом 2:1 "Сибирь".
Чемпионат России. ФНЛ. 16-й тур
Торпедо (Армавир) – Байкал (Иркутск) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Ахба, 38; 0:2 – Богданов, 55;
Газовик (Оренбург) – Сибирь (Новосибирск) – 2:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Делькин, 22; 1:1 – Иванов, 26; 2:1 - Делькин, 65.
Шинник (Ярославль) – Волга (Нижний Новгород) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Маляров (пен.), 27; 2:0 – Щадин, 83; 2:1 – Саталкин, 90+3.