Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ФНЛ. «Торпедо» Карпина потерпело шестое поражение кряду

    В матче 18-го тура первенства Футбольной национальной лиги "Торпедо" в Армавире потерпело поражение со счетом 0:2 от "Байкала".

    В другой встрече лидер первенства "Газовик" выиграл дома со счетом 2:1 "Сибирь".

    Чемпионат России. ФНЛ. 16-й тур

    Торпедо (Армавир) – Байкал (Иркутск) – 0:2 (0:1)
    Голы: 0:1 – Ахба, 38; 0:2 – Богданов, 55;

    Газовик (Оренбург) – Сибирь (Новосибирск) – 2:1 (1:1)
    Голы:     1:0 – Делькин, 22; 1:1 – Иванов, 26; 2:1 - Делькин, 65.

    Шинник (Ярославль) – Волга (Нижний Новгород) – 2:1 (1:0)
    Голы:     1:0 – Маляров (пен.), 27; 2:0 – Щадин, 83; 2:1 – Саталкин, 90+3.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2015 16:18
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +41

      Fc_Baikal 1 ноября 2015, 06:57

      Я же говорил мы натянем Валеру) А во-втором круге натянем его ещё раз,но уже на своём родном полном стадионе)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      kitaeЦ 25 октября 2015, 20:04

      это хитрый план)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      Drunkeschon 25 октября 2015, 16:55

      Это провал=)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11