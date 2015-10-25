Аленичев: «Удача сегодня была на нашей стороне»

Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался относительно матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против "Динамо" (3:2). По словам специалиста, его команда играет для болельщиков, поэтому для него важнее выиграть 5:4, чем 1:0.



– Первая победа в дерби, есть особые ощущения?



– Жаль футболистов "Динамо", без остатка все силы на поле отдали. Ничья была бы закономерна, но удача сегодня была на нашей стороне. Рад, что смогли в конце важнейший мяч забить. Квинси обещал забить сегодня.



– Меняли схему несколько раз, какой замысел был изначально?



– Что-то не получалось, сделали некоторые перестановки. Потом Макеев травму получил.



– Дважды быстро отыгрались, почему так происходило?



– Ребята не хотели долгое время быть в роли догоняющих. Сказалось наше мастерство, – сказал Аленичев в эфире телеканала "Наш футбол".