Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Аленичев: «Удача сегодня была на нашей стороне»

    Главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев высказался относительно матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против "Динамо" (3:2). По словам специалиста, его команда играет для болельщиков, поэтому для него важнее выиграть 5:4, чем 1:0.

    – Первая победа в дерби, есть особые ощущения?

    – Жаль футболистов "Динамо", без остатка все силы на поле отдали. Ничья была бы закономерна, но удача сегодня была на нашей стороне. Рад, что смогли в конце важнейший мяч забить. Квинси обещал забить сегодня.

    – Меняли схему несколько раз, какой замысел был изначально?

    – Что-то не получалось, сделали некоторые перестановки. Потом Макеев травму получил.

    – Дважды быстро отыгрались, почему так происходило?

    – Ребята не хотели долгое время быть в роли догоняющих. Сказалось наше мастерство, – сказал Аленичев в эфире телеканала "Наш футбол".

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2015 16:04
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11