«Фиорентина» - «Рома». Онлайн-трансляция

Центральный матч очередного тура итальянской Серии А состоится во Флоренции на стадионе "Артемио Франки". Такого удивительного старта от "Фиорентины" в шесть побед кряду не ожидал почти никто. Правда, поражение в прошлом туре от "Наполи" несколько убавило оптимизм болельщиков команды из Флоренции. И тем не менее, "фиалки" все еще на первой позиции, а значит в игре с "Ромой" никак не могут считаться аутсайдерами. Тем более, что выступать "Фиорентина" будет на своем поле. В то же время "Рома" наверняка будет утомлена сложным матчем с "Байером" в Лиге Чемпионов.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть игру "Фиорентина" - "Рома". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.