«Атлетико» - «Валенсия». Онлайн-трансляция

Интригующий матч ожидает любителей испанского футбола в рамках очередного тура Ла Лиги в Мадриде на стадионе "Висенте Кальдерон". Традиционно амбициозный во всех турнирах мадридский "Атлетико" примет на своем поле крепкую "Валенсию". "Летучие мыши" одержали качественную победу в Лиге Чемпионов над бельгийским "Гентом" и продолжили подготовку уже к куда более серьезному испытанию "матрасниками". Диего Симеоне со своей командой уже потеряли очков больше чем конкуренты в борьбе за чемпионство, а потому можно не сомневаться, что на очередную потерю очков, тем более в домашнем матче, мадридцы не рассчитывают.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть игру. "Атлетико" - "Валенсия". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.