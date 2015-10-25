«Ливерпуль» - «Саутгемптон». Онлайн-трансляция

Интригующим поединком в Ливерпуле будет завершаться очередной тур английской Премьер-лиги. Безусловно, повышенный интерес этой встрече также добавило недавнее прибытие Юргена Клоппа на тренерский мостик мерсисайдцев. В первом своем матче против "Тоттенхэма" немецкому наставнику победить не удалось. Потому есть смысл попытаться "Ливерпулю" порадовать своего нового тренера уже перед своими болельщиками. В этом плане будет интересно посмотреть на прогресс в действиях "красных" на фоне традиционно организованной команды Рональда Кумана. В прошлом сезоне "Саутгемптон" выглядел ярче, но и в нынешнем состоянии "святые" способны создать неприятности любому сопернику.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть игру "Ливерпуль" - "Саутгемптон". Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.