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    «Барселона» - «Эйбар». Онлайн-трансляция

    Непростое испытание ожидает "Барселону" в домашнем матче с "Эйбаром". Все же недаром баски находятся поблизости от верхней части турнирной таблицы всего в пяти очках от каталонцев. В то же время команда Луиса Энрике отпраздновала посреди недели очередную победу уже над БАТЭ, а потому с хорошим настроением продолжила готовиться к отчетной встрече. Не приходится сомневаться, что перед своими болельщиками на заполненном "Камп Ноу" футболисты уровня Луиса Суареса или Неймара сделают все возможное для создание очередного непревзойденного футбольного шоу.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Барселона" - "Эйбар". Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 20:15. Читать обязательно!

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2015 12:40
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