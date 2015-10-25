Болельщик нижегородской «Волги» погиб в аварии

Автобус с болельщиками "Волги" попал в аварию, направляясь на игру 18-го тура ФНЛ с "Шинником". В Ярославль выехало два микроавтобуса, но до местоназначения добрался только один из них.



Сообщается, что примерно в 6 часов утра около поселка Лукино, расположенного в Балахнинском районе Нижегородской области, на полосу, по которой ехал микроавтобус с болельщиками, вылетела "Газель". Произошло лобовое столкновение двух транспортных средств. В результате аварии погибли водитель Александр Шекир и болельщик "Волги" Алексей Стемасов. Остальные фанаты получили травмы различной степени тяжести. Некоторые были госпитализированы.



"Волга" выразила соболезнования родным и близким ушедших из жизни, а к пострадавшим обратилась с пожеланиями скорейшего выздоровления.