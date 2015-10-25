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    Болельщик нижегородской «Волги» погиб в аварии

    Автобус с болельщиками "Волги" попал в аварию, направляясь на игру 18-го тура ФНЛ с "Шинником". В Ярославль выехало два микроавтобуса, но до местоназначения добрался только один из них.

    Сообщается, что примерно в 6 часов утра около поселка Лукино, расположенного в Балахнинском районе Нижегородской области, на полосу, по которой ехал микроавтобус с болельщиками, вылетела "Газель". Произошло лобовое столкновение двух транспортных средств. В результате аварии погибли водитель Александр Шекир и болельщик "Волги" Алексей Стемасов. Остальные фанаты получили травмы различной степени тяжести. Некоторые были госпитализированы.

    "Волга" выразила соболезнования родным и близким ушедших из жизни, а к пострадавшим обратилась с пожеланиями скорейшего выздоровления.

    Источник: ФК «Волга» НН

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    25.10.2015 12:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 3 ноября 2015, 22:36

      соболезнуем

      0
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 25 октября 2015, 14:45

      Хахаха)))))

      -3
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > Nurbek Taraz 25 октября 2015, 17:44

      мда, убогий казахский даун,вот и всё(

      0
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      Рейтинг: +21

      Артемка30 > Nurbek Taraz 25 октября 2015, 17:59

      Придурок

      0
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 25 октября 2015, 12:52

      Локомотив-то пустой, кто-то еще на выезды едет. Делать некуй...

      Жалко, конечно парня........

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