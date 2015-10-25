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    Адамов: «В Грозном будет настоящая битва»

    Бывший нападающий "Терека" Роман Адамов рассказал о том, чего ждет от матча грозненцев с ЦСКА, а также вспомнил о своем периоде выступления за команду из Чечни.

    - ЦСКА и «Терек» в этом году показывают футбол хорошего содержания. Ваши ожидания от игры?

    - Действительно, команды, как говорится, набрали ход. У обоих соперников идет беспроигрышная серия. Игры с участием ЦСКА удалось в этом сезоне видеть чаще, их результаты говорят сами за себя. «Терек» доказывает, что является амбициозной командой, к тому же матч состоится на «Ахмат-Арене», а на своем поле, при великолепной поддержке, грозненцы играют с удвоенной энергией. Думаю, мы увидим хороший футбол, настоящую битву.

    - Если не секрет, за кого будете болеть?

    - Отвечу честно - буду болеть за красивый футбол. Я до сих пор с ностальгией вспоминаю годы выступления за «Терек». У меня остались хорошие, дружеские отношения со многими - в руководстве, в административном штабе, с болельщиками. За команду играют мои друзья - Игорь Лебеденко и Олег Иванов. Такая же история с ЦСКА, не могу болеть против Слуцкого, своего друга и первого наставника. Пусть победит сильнейший. Ничья тоже не плохой результат для обеих команд - они продлят свою беспроигрышную серию.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    25.10.2015 11:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +30

      4e4eH 25 октября 2015, 16:10

      Мозг себе подкупите дебилы!

      1
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      Рейтинг: +117

      Dj_CBEPXY 25 октября 2015, 13:34

      Извините, но вы уже заебали контретно, писать про подкуп судей и всякую хрень, если завидуете, то делайте молча. Такое чувство что у тех кто про такое пишет рак мозга, будут доказательства, тогда пишите, а без них можно сказать, что все судий подкупают.

      2
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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 25 октября 2015, 13:13

      Случаем не ручной карась гинера удет судить? Если не он, у чеченов есть все шансы

      -3
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan 25 октября 2015, 12:32

      -1
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      Рейтинг: +4053

      Kollljan > Kollljan 25 октября 2015, 12:32

      Победы Грозному!!!!

      -1
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > Kollljan 25 октября 2015, 16:14

      На аве у тебя истинный житель Грозного!

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