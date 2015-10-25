Жуниньо Пернамбукано: «Пьянич - лучший в мире исполнитель штрафных ударов»

Экс-хавбек "Лиона" и сборной Бразилии Жуниньо Пернамбукано назвал игрока "Ромы" Миралема Пьянича лучшим в мире исполнителем штрафных ударов.

"Пьянича всегда интересовала моя техника исполнения штрафных ударов. Мы постоянно оставались после тренировок, работали над ударами и много спорили. Но вместе мы поиграли недолго - я покинул "Лион" в 2009 году. Не хочу сравнивать Пьянича с собой, но он бьет штрафные лучше всех в мире. Его талант был виден еще в те годы. Я сказал ему, что самое главное - практика. Нужно тренироваться, тренироваться, тренироваться - и обязательно все начнет получаться", - заявил бразилец.

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