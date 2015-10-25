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    Жуниньо Пернамбукано: «Пьянич - лучший в мире исполнитель штрафных ударов»

    Экс-хавбек "Лиона" и сборной Бразилии Жуниньо Пернамбукано назвал игрока "Ромы" Миралема Пьянича лучшим в мире исполнителем штрафных ударов.

    "Пьянича всегда интересовала моя техника исполнения штрафных ударов. Мы постоянно оставались после тренировок, работали над ударами и много спорили. Но вместе мы поиграли недолго - я покинул "Лион" в 2009 году. Не хочу сравнивать Пьянича с собой, но он бьет штрафные лучше всех в мире. Его талант был виден еще в те годы. Я сказал ему, что самое главное - практика. Нужно тренироваться, тренироваться, тренироваться - и обязательно все начнет получаться", - заявил бразилец.

    Как бить штрафные лучше Роналду: инструкция от Пьянича

    Источник: L' Equipe

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    25.10.2015 11:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 25 октября 2015, 17:51

      даже странно что тут еще не собрались почитатели "зализанного" мадридца,и не развели вайн кто является богом штрафных

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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 25 октября 2015, 15:30

      )))))))

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 25 октября 2015, 11:47

      Ну раз это Жуниньно говорит

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