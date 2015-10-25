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    «Динамо» - «Спартак». Онлайн-трансляция

    И "Динамо", и "Спартак" пребывают не в лучших состояниях. Так, бело-голубые с 15 очками расположились на десятом месте в турнирной таблице. Красно-белые хоть и занимают пятую строчку, однако подопечных Дмитрия Аленичева все чаще критикуют за невнятную игру. Тем не менее в дерби проблемы уходят на второй план, и на поле рождается настоящее зрелище.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Динамо" - "Спартак". Комментатор - Андрей Ковалев. Начало в 13:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2015 13:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 25 октября 2015, 14:44

      дерьмо игра!!!играет только Промес..остальные как с бодуна

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