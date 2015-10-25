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    Берлускони: «Готов стать экзорцистом «Милана»

    Президент "Милана" Сильвио Берлускони сообщил, что готов стать экзорцистом, о котором ранее упоминал главный тренер "россонери" Синиша Михайлович. Напомним, сербский наставник заявил, что миланской команде придется прибегнуть к услугам экзорциста, чтобы изгнать злых духов, если работа специалиста не принесет положительного результата.

    "Готов стать тем самым экзорцистом, который нужен команде и о котором просил Михайлович, чтобы изгнать злых духов. У меня нет никаких сомнений в работе нашего тренера и стиле "Милана". Думаю, мне удалось мотивировать игроков, придя на базу клуба и дав им советы", - приводит слова Берлускони Football Italia.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2015 09:14
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 25 октября 2015, 12:37

      Нолито мега парень!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 25 октября 2015, 11:22

      докатились ...

      0
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