Терехин: «Дзюба раскрылся благодаря партнерам»

Экс-игрок "Динамо" Олег Терехин считает, что форвард "Зенита" Артем Дзюба сделал правильный выбор, перейдя в стан сине-бело-голубых. Также Терехин отметил, что одной из причин прекрасной игры нападающего являются работа высококлассных партнеров.

- Что скажете об игре Артема Дзюбы?

- Забивает в каждой игре - молодец. Его и брали для того, чтобы забивать. Делает свое дело.

- Это был очень спорный трансфер, многие высказывали мнение, что футболист просто пошел за большими деньгами.



- Если Дзюба пошел за большими деньгами, то он их отрабатывает.



- Его уровень игры подтянулся, или это, может быть, фарт, или он нашел более подходящую команду?



- Конечно, конечно. Игроки-то сколько моментов создают. Данни, Халк - на блюдечке подносят, Шатов тот же. В такую компанию попал... В "Спартаке" таких партнеров у него не было. Любой игрок так раскроется, если под ним классные игроки будут, это естественно. Дзюба умеет забивать, и здесь ему создают достаточно моментов. Он молодец.



- Мог ли Дзюба так же раскрыться в нынешнем "Спартаке", в котором сейчас есть Широков и Попов?



- Не знаю. Сейчас он в "Зените". На данный момент он угадал с переходом. И "Зенит" с ним угадал.



- Сможет ли Дзюба стать ключевой фигурой на Чемпионате Европы-2016?



- Давайте доживем. Может на следующий год Кокорин забьет 50 голов. Никто не знает, что будет, давайте доживем. Естественно, будут Дзюба и Кокорин, у нас других нападающих нет.