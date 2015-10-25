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    Терехин: «Дзюба раскрылся благодаря партнерам»

    Экс-игрок "Динамо" Олег Терехин считает, что форвард "Зенита" Артем Дзюба сделал правильный выбор, перейдя в стан сине-бело-голубых. Также Терехин отметил, что одной из причин прекрасной игры нападающего являются работа высококлассных партнеров.

    - Что скажете об игре Артема Дзюбы?

    - Забивает в каждой игре - молодец. Его и брали для того, чтобы забивать. Делает свое дело.

    - Это был очень спорный трансфер, многие высказывали мнение, что футболист просто пошел за большими деньгами.

    - Если Дзюба пошел за большими деньгами, то он их отрабатывает.

    - Его уровень игры подтянулся, или это, может быть, фарт, или он нашел более подходящую команду?

    - Конечно, конечно. Игроки-то сколько моментов создают. Данни, Халк - на блюдечке подносят, Шатов тот же. В такую компанию попал... В "Спартаке" таких партнеров у него не было. Любой игрок так раскроется, если под ним классные игроки будут, это естественно. Дзюба умеет забивать, и здесь ему создают достаточно моментов. Он молодец.

    - Мог ли Дзюба так же раскрыться в нынешнем "Спартаке", в котором сейчас есть Широков и Попов?

    - Не знаю. Сейчас он в "Зените". На данный момент он угадал с переходом. И "Зенит" с ним угадал.

    - Сможет ли Дзюба стать ключевой фигурой на Чемпионате Европы-2016?

    - Давайте доживем. Может на следующий год Кокорин забьет 50 голов. Никто не знает, что будет, давайте доживем. Естественно, будут Дзюба и Кокорин, у нас других нападающих нет.

    Источник: Rusfootball.info

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    25.10.2015 08:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 25 октября 2015, 10:02

      ну про 50 это конечно загнул )))

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