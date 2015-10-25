Клайн: «Клопп хочет выигрывать трофеи в «Ливерпуле»

Защитник "Ливерпуля" Натаниэл Клайн поделился мнением о новом главном тренере команды Юргене Клоппе.

"Клопп сказал игрокам на первом собрании, что мы должны стать психологически устойчивой командой. Также он заявил, что хочет выиграть трофей за время своего пребывания в клубе. Он уже показал, что полон энтузиазма. Тренер отводит много времени индивидуальному общению с игроками. Всем известно, как он хочет, чтобы мы играли. Ему нужно, чтобы мы навязывали высокий прессинг и перекрывали соперникам воздух. Лично мне это подходит", - рассказал футболист.