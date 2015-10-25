Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Клайн: «Клопп хочет выигрывать трофеи в «Ливерпуле»

    Защитник "Ливерпуля" Натаниэл Клайн поделился мнением о новом главном тренере команды Юргене Клоппе.

    "Клопп сказал игрокам на первом собрании, что мы должны стать психологически устойчивой командой. Также он заявил, что хочет выиграть трофей за время своего пребывания в клубе. Он уже показал, что полон энтузиазма. Тренер отводит много времени индивидуальному общению с игроками. Всем известно, как он хочет, чтобы мы играли. Ему нужно, чтобы мы навязывали высокий прессинг и перекрывали соперникам воздух. Лично мне это подходит", - рассказал футболист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2015 07:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11