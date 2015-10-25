Рио Фердинанд: «Марсьяль - единственный, кто в нынешнем «МЮ» может доставить сопернику проблем»

Бывший защитник "МЮ" Рио Фердинанд высоко оценил игру нападающего Антони Марсьяля, назвав его единственным игроком в нынешнем составе "манкунианцев", которого всерьез стоит опасаться сопернику.

"Когда в составе "Челси" одновременно выходили Роббен, Дафф и Дрогба, то ты уже точно знал, за кем нужно следить особенно внимательно. Но в нынешнем "МЮ" я не вижу игроков, едва увидев фамилию которых, понимаешь, что они могут доставить нам проблемы. За исключением разве что Марсьяля. Антони напоминает мне Энди Коула, который мог носиться по полю весь день, и за которым было очень сложно уследить. Но хотя его скорость дает ему преимущество, Марсьяль все равно зависим от партнеров", - заявил Фердинанд.