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    Антон Миранчук: «Если честно, не понимаю, что такое спартаковский дух»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о том, к воспитанникам какого клуба он себя причисляет.

    «Локомотива», конечно. Воспитанник клуба – это не просто несколько лет жизни. Здесь мы многое прошли: дружба, жизнь в интернате, много других приятных моментов. Оглядываешься назад и понимаешь, что именно здесь ты вырос. Все родное. Несмотря на то, что в «Спартаке» провели два с половиной года», - говорит Миранчук.

    Также футболист признался, что не знает, что такое спартаковский дух.

    «Спартаковский дух? Честно? Не понимаю, что это. Возможно, болельщики «Спартака» отмечали какие-то особенности в те времена, когда костяк команды был русским. Но сейчас этого нет».

    Источник: ФК «Локомотив»

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    25.10.2015 01:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19

      ArtMan91 25 октября 2015, 14:19

      Когда-то я был в деревне и зашел в свинарник. Именно тогда я понял что такое спартаковский дух.

      0
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      Рейтинг: +118

      Лыков 25 октября 2015, 13:25

      Может это когда насрали себе под дверь?

      1
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      Рейтинг: +66

      sergey_andreich 25 октября 2015, 12:58

      Антоха, даже свиньи этого не понимают)

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