Антон Миранчук: «Если честно, не понимаю, что такое спартаковский дух»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук рассказал о том, к воспитанникам какого клуба он себя причисляет.

«Локомотива», конечно. Воспитанник клуба – это не просто несколько лет жизни. Здесь мы многое прошли: дружба, жизнь в интернате, много других приятных моментов. Оглядываешься назад и понимаешь, что именно здесь ты вырос. Все родное. Несмотря на то, что в «Спартаке» провели два с половиной года», - говорит Миранчук.

Также футболист признался, что не знает, что такое спартаковский дух.

«Спартаковский дух? Честно? Не понимаю, что это. Возможно, болельщики «Спартака» отмечали какие-то особенности в те времена, когда костяк команды был русским. Но сейчас этого нет».