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    Венгер: «После десяти туров мы на вершине таблицы»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу в матче десятого тура АПЛ против «Эвертона» (2:1).

    «Мы были очень сконцентрированы и доминировали в обоих таймах. Это очень важные три очка. Мы должны были объединить свои усилия для команды и клуба. Надеюсь, что подобное стремление мы сохраним и в будущем», - говорит Венгер.

    Также наставник поделился своим мнением о Месуте Озиле.

    «Он игрок топ-уровня. Я бы лучше еще раз посмотрел на его игру вместо того, чтобы говорить о нем. После десяти туров мы на вершине таблицы. Будем бороться и дальше. Эта неделя была идеальной. Пришлось непросто, поэтому некоторым игрокам я дам отдохнуть во вторник».

    Источник: Twitter

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    24.10.2015 22:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20

      anton-84 25 октября 2015, 10:53

      И вообще кому не нравится Арсенал,советую по есть говна лохи)))

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      Рейтинг: +12

      AmiRshaKH 28 25 октября 2015, 00:46

      У Арсенала из важных игр остались встречи с Мс и Тоттенхэмом,в остальных играх главное не накосячить.Пока даже 1/3 чемпионата не пройдена,поэтому канонирам важно набрать хороший очковый багаж на старте,чтоб потом было легче

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 24 октября 2015, 23:52

      Пока везёт,но в итоге даже в тройке не будут

      -1
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      Рейтинг: +20

      anton-84 > алекс88 25 октября 2015, 10:52

      Про себя говоришь)))
      Придет время узнаем,тете от куда знать,тоже мне пророк

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