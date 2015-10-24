Бенитес: «Из-за травм приходится использовать всех игроков»

Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес прокомментировал победу в матче девятого тура Примеры над «Сельтой» (3:1).

«У нас было всего два с половиной дня на отдых. В ближайшие недели, уверен, некоторые европейские команды пострадают от такого календаря», - говорит Бенитес.

Также испанец отметил большое количество травм в его команде.

«Из-за травм нам приходится использовать всех наших игроков, и такие победы полезны не только в смысле результата, но и с прицелом на будущее».