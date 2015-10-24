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    Бенитес: «Из-за травм приходится использовать всех игроков»

    Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес прокомментировал победу в матче девятого тура Примеры над «Сельтой» (3:1).

    «У нас было всего два с половиной дня на отдых. В ближайшие недели, уверен, некоторые европейские команды пострадают от такого календаря», - говорит Бенитес.

    Также испанец отметил большое количество травм в его команде.

    «Из-за травм нам приходится использовать всех наших игроков, и такие победы полезны не только в смысле результата, но и с прицелом на будущее».

    Источник: Twitter

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    24.10.2015 22:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +50

      satybaldyev_sergey 24 октября 2015, 22:35

      Этим он сказал что не выпустил бы Дениса даже на замену? Не будь в команде столько травм

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      Рейтинг: +167

      астраханец > satybaldyev_sergey 25 октября 2015, 00:46

      Этим он послал нах всех своих резервистов

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