Мартинес: «Арсенал» ничего не создавал и не угрожал»

Главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес прокомментировал поражение в матче десятого тура АПЛ против «Арсенала» (1:2).

«Думаю, мы сами себя подвели, позволив сопернику легко забить два гола. «Арсенал» ничего не создавал и не угрожал. Но мне понравилось, как мы отреагировали. Мы очень хотели вернуться в игру. Во второй половине было два очень важных эпизода: когда Чех дважды спас «Арсенал», а также удар Лукаку в перекладину. Позитивных моментов много, но мы подарили два гола», - говорит Мартинес.