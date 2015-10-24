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    Мартинес: «Арсенал» ничего не создавал и не угрожал»

    Главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес прокомментировал поражение в матче десятого тура АПЛ против «Арсенала» (1:2).

    «Думаю, мы сами себя подвели, позволив сопернику легко забить два гола. «Арсенал» ничего не создавал и не угрожал. Но мне понравилось, как мы отреагировали. Мы очень хотели вернуться в игру. Во второй половине было два очень важных эпизода: когда Чех дважды спас «Арсенал», а также удар Лукаку в перекладину. Позитивных моментов много, но мы подарили два гола», - говорит Мартинес.

    Источник: BBC

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    24.10.2015 22:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20

      anton-84 25 октября 2015, 10:54

      Ну как же так,врать не хорошо

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    • ...
      Рейтинг: +421

      LMI 24 октября 2015, 22:31

      Этот поц достаточно нервно реагирует, очень похож на Мауринье. Посмотри на табло и прикрой свое "табло"

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