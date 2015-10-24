«Зенит» - пятый клуб, переваливший рубеж в 1000 голов в чемпионате России

Петербургский "Зенит" стал пятым клубом, которому удалось достичь отметки в 1000 голов в чемпионате России. Надо заметить, что до подопечных Виллаш-Боаша подобная вершина покорялось "Спартаку", "Локомотиву", ЦСКА и "Динамо". Кроме того, на авторство юбилейного гола претендуют сразу два футболиста сине-бело-голубых.

"Проблема заключается в том, что к определению даты рекорда можно подойти двумя способами - либо учитывать все мячи, фактически забитые сине-бело-голубыми в ворота соперников, либо - все голы, учтенные в официальных таблицах и протоколах лиги.

Спорными могут считаться три матча. Первый - игра с «Москвой» в 2007-м году, по итогам которой сопернику было присуждено техническое поражение за выход на поле игрока с истекшим сроком аренды. На поле «Зенит» победил 2:1 (отличились Аршавин и Тимощук), но в протокол был зафиксирован результат 3:0. Второй - встреча с ЦСКА 2011-м. На поле - 1:1 (гол - Зырянов в добавленное к 1-му тайму время), в протоколе - 0:3. Третий - матч с «Динамо» в 2014-м. Поражение 2:4 на «Петровском» и те же 0:3 в протоколе, девальвировавшие значение мячей Данни и Кержакова.

Таким образом, если учитывать только официально зафиксированные результаты, юбилейным стоит считать гол Витселя «Анжи», если только фактические - точный удар Шатова в Краснодаре", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "Зенита".