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    «Зенит» - пятый клуб, переваливший рубеж в 1000 голов в чемпионате России

    Петербургский "Зенит" стал пятым клубом, которому удалось достичь отметки в 1000 голов в чемпионате России. Надо заметить, что до подопечных Виллаш-Боаша подобная вершина покорялось "Спартаку", "Локомотиву", ЦСКА и "Динамо". Кроме того, на авторство юбилейного гола претендуют сразу два футболиста сине-бело-голубых.

    "Проблема заключается в том, что к определению даты рекорда можно подойти двумя способами - либо учитывать все мячи, фактически забитые сине-бело-голубыми в ворота соперников, либо - все голы, учтенные в официальных таблицах и протоколах лиги.

    Спорными могут считаться три матча. Первый - игра с «Москвой» в 2007-м году, по итогам которой сопернику было присуждено техническое поражение за выход на поле игрока с истекшим сроком аренды. На поле «Зенит» победил 2:1 (отличились Аршавин и Тимощук), но в протокол был зафиксирован результат 3:0. Второй - встреча с ЦСКА 2011-м. На поле - 1:1 (гол - Зырянов в добавленное к 1-му тайму время), в протоколе - 0:3. Третий - матч с «Динамо» в 2014-м. Поражение 2:4 на «Петровском» и те же 0:3 в протоколе, девальвировавшие значение мячей Данни и Кержакова.

    Таким образом, если учитывать только официально зафиксированные результаты, юбилейным стоит считать гол Витселя «Анжи», если только фактические - точный удар Шатова в Краснодаре", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте "Зенита".

    Источник: ФК «Зенит»

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    24.10.2015 22:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 25 октября 2015, 11:41

      Безусловно гол Витселя стал 1000 мячом...если засчитывают техническое поражение то голы обнуляются как бы

      0
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      Рейтинг: +10

      donking 25 октября 2015, 01:10

      анжи нужно поменять полностью всю команду а негнать чанду лапшу народу я пашу как негр получаю мизер а они до х я где справедливость

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      Рейтинг: +10

      donking 25 октября 2015, 01:07

      вазелину побольще

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      Рейтинг: +17371

      Garrincha58 24 октября 2015, 22:13

      какая разница

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