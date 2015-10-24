Агаларов: «Третий гол надломил команду»

Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов прокомментировал поражение в матче 13-го тура РФПЛ против «Зенита» (1:5). По мнению наставника, решающим стал третий гол соперников.

«Начало второго тайма было нормальным — забили, отыгрались. Третий гол надломил команду, после третьего гола не поверили, что можно отыграться или что-то исправить. «Зенит» сейчас на ходу, в хорошем состоянии. Очень сложно играть против такой команды», - говорит Агаларов.

Специалист считает, что его подопечные использовали не все свои шансы.

«Мы не в первый раз обороняемся больше количеством, чем качеством. При счете 1:4 постарались перестроиться, надо было переходить на 4 защитника, поэтому в атаке у нас получалось получше. Хотя и при игре в пять защитников у нас проходили контратаки, где-то можно было и забить».

Кроме того, Агаларов не думает, что победа далась «Зениту» легко.

«Я бы не сказал, что голы «Зенита» были легкие. Мы все обсуждали, но одно дело говорить, а другое – делать. Будем разбираться, анализировать. Как бы игра ни складывалась, нельзя опускать руки. Надо играть до конца».