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    Ломбертс: « В ЛЧ соперники играют в футбол, а в РФПЛ уходят в оборону»

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс подвел итог матча 13-го тура РФПЛ против «Анжи» (5:1).

    «Мы играли сегодня хорошо, надеюсь, продолжим так же в чемпионате России и в дальнейшем. Будет показывать такой футбол, как в Лиге чемпионов. Надеюсь, ЦСКА завтра потеряет очки. Нам нужно просто идти вперед от игры к игре. Выигрывать каждый матч. Естественно, это нелегко, но мы должны верить, что все еще возможно изменить», - говорит Ломбертс.

    Также футболист поделился своим мнением о том, почему «Зенит» по-разному играет в Лиге чемпионов и РФПЛ.

    «Может, дело в том, что в Лиге чемпионов наши соперники пытаются играть в футбол, действуют в открытом стиле. В Премьер-лиге наши противники, как правило, уходят всей командой в оборону на «Петровском» и думают лишь о контратаках. Ловят редкие шансы и забивают, а мы не реализовываем свои моменты».

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.10.2015 20:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -3

      Ddjjn 24 октября 2015, 21:41

      Вы купили лч

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +12454

      Вомбат 24 октября 2015, 21:32

      Больше они этих самых шансов не словят - Лодыгина в воротах нет.

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