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    Билич: «Моуринью не заслужил этого»

    Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал победу в матче десятого тура АПЛ против «Челси» (2:1). Наставник посочувствовал рулевому лондонцев Жозе Моуринью, который был удален в перерыве.

    «Я не видел Жозе после игры. Его не было на скамейке во втором тайме. Я сочувствую ему сейчас, он не заслужил этого».

    Игрой своей команды Билич остался доволен.

    «Мы хотим продолжать показывать хорошую игру в каждом матче. Если будем слаженно обороняться и атаковать, то у нас будут всегда шансы на победу. У нас все складывается удачно, но нельзя расслабляться. Я работаю от матча к матчу, сейчас только начало сезона», – сказал Билич.

    Источник: Twitter

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    24.10.2015 20:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +284

      Kano 26 октября 2015, 19:41

      Уже спад у ВХ должен быть(по мне). Удивляют они своими результатами. Игрой нет.

      0
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      Рейтинг: +421

      LMI 24 октября 2015, 22:33

      Ну так если так его жалеешь, то взял бы и слил игру, фигню зачем нести?

      2
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      Рейтинг: +154

      mondm 24 октября 2015, 21:26

      Билич молорик

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