Билич: «Моуринью не заслужил этого»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич прокомментировал победу в матче десятого тура АПЛ против «Челси» (2:1). Наставник посочувствовал рулевому лондонцев Жозе Моуринью, который был удален в перерыве.

«Я не видел Жозе после игры. Его не было на скамейке во втором тайме. Я сочувствую ему сейчас, он не заслужил этого».

Игрой своей команды Билич остался доволен.

«Мы хотим продолжать показывать хорошую игру в каждом матче. Если будем слаженно обороняться и атаковать, то у нас будут всегда шансы на победу. У нас все складывается удачно, но нельзя расслабляться. Я работаю от матча к матчу, сейчас только начало сезона», – сказал Билич.