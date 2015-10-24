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    Дзюба: «Теперь все дружно будем болеть за «Терек»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу над «Анжи» (5:1) в рамках 13-го тура РФПЛ. В этой встрече Дзюба отметился двумя голами.

    «Мы не соревнуемся с Халком по количеству забитых мячей», - говорит футболист.

    По его словам, теперь игроки «Зенита» будут болеть за «Терек», который завтра играет с ЦСКА.

    «У нас уже традиция во втором тайме после забитого гола пропускать. Хорошо, что потом забили. Наконец-то прорвало. Почти со всеми играем дома с большим преимуществом, но не всегда нам удается победить и реализовать моменты. Сегодня могли забить и больше. Отлично, что победили. Теперь все дружно будем болеть за «Терек“. Наша мотивация — это отрыв в десять очков от ЦСКА. В чемпионате России на одном классе не обыграть. Нам нужно догонять. Сейчас у нас много матчей на «Петровском».

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.10.2015 19:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 24 октября 2015, 22:11

      Мне не слишком нравится идея "болеть против кого-нибудь".
      .
      Команда должна сама добывать себе очки и итоговый результат -- а не надеяться на ошибку конкурента.
      .
      Считаю Зениту правильнее сосредоточиться на достижении собственной сильной и стабильной игры, а не чередования ударных матчей - с не доведёнными до конца и до победного результата.

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 24 октября 2015, 21:30

      после ничейки, этот упырь молчал, а теперь опять защебетал)))

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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > REDWHITE_ 24 октября 2015, 22:12

      Зато ТЫ, упырь, щебечешь не умолкая.
      Наверное, в твоём стрраном Спартаке уже решены все проблемы, что ты шаришься как нищеброд по веткам хороших команд.

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      Рейтинг: +23

      CATAHEEB CSKA 24 октября 2015, 20:56

      радуется игрочишка.

      0
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 24 октября 2015, 20:25

      дзюба делай растяжку и не стой на прямых ногах у ворот соперника... а болеть будем а иы мграй и забивай , а не тормози а то обидно на твои косяки смотреть.. лучше уж порадуемся хорошей игре

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      Рейтинг: +92

      taben 24 октября 2015, 20:12

      За Ростов вам бы еще поболеть. Тем более он из Дзюбы сделать игрока, а не игрочишку.

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