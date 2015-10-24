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    Бибрас Натхо не полетел с ЦСКА на матч с «Тереком»

    Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, который успел вернуться в строй после травмы, не полетел с армейцами в Грозный на матч с "Тереком".

    Полностью заявка москвичей выглядит следующим образом:

    Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.

    Защитники: Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Виктор Васин, Марио Фернандес.

    Полузащитники: Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Георги Миланов, Роман Еременко, Александр Цауня, Александр Головин.

    Нападающие: Ахмед Муса, Сейду Думбия, Кирилл Панченко.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    24.10.2015 17:21
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 24 октября 2015, 22:15

      Здоровья.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +154

      mondm 24 октября 2015, 21:29

      Пусть поправляется

      0
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