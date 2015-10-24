Бибрас Натхо не полетел с ЦСКА на матч с «Тереком»

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо, который успел вернуться в строй после травмы, не полетел с армейцами в Грозный на матч с "Тереком".

Полностью заявка москвичей выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.

Защитники: Сергей Игнашевич, Алексей Березуцкий, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Виктор Васин, Марио Фернандес.

Полузащитники: Понтус Вернблум, Алан Дзагоев, Георги Миланов, Роман Еременко, Александр Цауня, Александр Головин.

Нападающие: Ахмед Муса, Сейду Думбия, Кирилл Панченко.