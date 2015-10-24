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    «Зенит» - «Анжи»: стартовые составы

    Стали известны стартовые составы "Зенита" и "Анжи" на матч 13-го тура РФПЛ. Игра пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 МСК. "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча. Комментатор - Андрей Ковалев.

    «Зенит»: Кержаков, Кришито, Ломбертс, Гарай, Анюков, Витсель, Юсупов, Данни, Шатов, Халк, Дзюба.

    Запасные: Лодыгин, Малафеев, Иванов, Евсеев, Рязанцев, Гарсия, Зинков, Ткачук, Долгов, Богаев.

    «Анжи»: Песьяков, Агаларов, Тагирбеков, Лазич, Ещенко, Жиров, Аруна, Мкртчян, Максимов, Хадарцев, Боли.

    Запасные: Помазан, Дженетов, Гасанов, Зотов, Гаджибеков, Тигиев, Мутари, Эбесилио, Сердеров, Алмейда, Абдулавов, Дибиргаджиев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2015 16:51
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