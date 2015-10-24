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    Хуанде Рамос может возглавить «Реал Сосьедад»

    Бывший главный тренер московского ЦСКА Хуанде Рамос может стать новым рулевым "Реал Сосьедада". В клубе из Сан-Себастьяна специалист готов сменить Дэвида Мойеса, под руководством которого испанская команда занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры.

    Стоит отметить, что Рамос уже достиг с "Реал Сосьедадом" устной договоренности. Ранее специалист уже работал в Испаннии, тренируя "Реал Мадрид". Кроме того, наставник успел попробовать свои силы в "Тоттенхэме" и ЦСКА. Последним местом его работы был украинский "Днепр".

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2015 15:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 24 октября 2015, 17:21

      "Кроме того, наставник успел попробовать свои силы в "Тоттенхэмоме" и ЦСКА"ау редакторы,че это за клуб то такой Тоттенхэмоме???)))))

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