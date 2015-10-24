Хуанде Рамос может возглавить «Реал Сосьедад»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Хуанде Рамос может стать новым рулевым "Реал Сосьедада". В клубе из Сан-Себастьяна специалист готов сменить Дэвида Мойеса, под руководством которого испанская команда занимает 16-е место в турнирной таблице Примеры.

Стоит отметить, что Рамос уже достиг с "Реал Сосьедадом" устной договоренности. Ранее специалист уже работал в Испаннии, тренируя "Реал Мадрид". Кроме того, наставник успел попробовать свои силы в "Тоттенхэме" и ЦСКА. Последним местом его работы был украинский "Днепр".