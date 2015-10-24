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    Сафонов: «Эмоциональный фон и свои болельщики помогут «Зениту» победить «Анжи»

    Футбольный агент Алексей Сафонов считает, что эмоциональный фон после победы в Лиге чемпионов над "Лионом", а также родные трибуны помогут "Зениту" в матче 13-го тура РФПЛ уверенно обыграть "Анжи" со счетом 2:0.

    "У петербуржцев хороший эмоциональный фон после победы над "Лионом" в Лиге чемпионов, да и свои болельщики будут гнать вперед. Сине-бело-голубым, если они хотят продолжить борьбу за золото, терять очки просто не рекомендуется. Отставание в 10 очков вполне отыгрывается", - заявил Сафонов.

    С полным прогнозом Алексея Сафонова на текущий тур можно ознакомиться здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2015 15:42
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