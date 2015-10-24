Скрипченко: «После второго гола чувствовали себя спокойно»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко прокомментировал результат матча с «Амкаром», в котором его команда обыграла соперника со счетом 3:1.

«Уральское дерби, эмоциональная игра, очень хотелось одержать победу. На первый тайм была установка сыграть в агрессивной манере, сразу накрывать их на своей половине. Мы очень хорошо с этим справились.

Что касается второго тайма, то это вопрос психологии. В начале отдали инициативу, отсюда пропущенный мяч. Ребята после матча сами на это сделали акцент. Хорошо, что удалось использовать стандартные положения. После второго гола мы уже чувствовали себя спокойно и довели встречу до победы», - приводит слова Скрипченко корреспондент «Бомбардир.ру» Павел Зорапетян.

Также Скрипченко не согласился с главным тренером «Амкара» Гаджи Гаджиевым, который считает, что «Урал» ничего не создал у ворот соперника сегодня.

«Я конечно уважаю своего коллегу, но не разделяю его точку зрения. Мы полностью владели инициативой в матче, за исключением первых 15 минут во втором тайме», - добавил Скрипченко.