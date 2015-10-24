Гаджиев: «Два стандарта определили результат матча с «Уралом»

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев после поражения от екатеринбургского «Урала» (1:3) в матче 13-го тура Премьер-лиги остался доволен действиями своих защитников.

«Два стандарта определили результат. «Амкар», если брать в целом, сыграл в свою силу. В обороне играли относительно неплохо, пропустили три гола. «Урал» ничего особенного не создавал. А в концовке агония пошла, появились дыры в обороне. Занев провел неплохой матч на позиции центрального защитника, хоть и никогда там не играл. Обидно, что из-за травм вылетели ряд защитников», - приводит слова наставника пермяков корреспондент «Бомбардира» Павел Зорапетян.