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    Гаджиев: «Два стандарта определили результат матча с «Уралом»

    Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев после поражения от екатеринбургского «Урала» (1:3) в матче 13-го тура Премьер-лиги остался доволен действиями своих защитников.

    «Два стандарта определили результат. «Амкар», если брать в целом, сыграл в свою силу. В обороне играли относительно неплохо, пропустили три гола. «Урал» ничего особенного не создавал. А в концовке агония пошла, появились дыры в обороне. Занев провел неплохой матч на позиции центрального защитника, хоть и никогда там не играл. Обидно, что из-за травм вылетели ряд защитников», - приводит слова наставника пермяков корреспондент «Бомбардира» Павел Зорапетян.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2015 14:17
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