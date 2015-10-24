Мутко: «Слуцкому нет смысла уходить из ЦСКА»

Глава РФС Виталий Мутко считает, что главному тренеру сборной России Леониду Слуцкому сейчас нет смысла уходить из ЦСКА.

"Ясность в ближайшие дни наступит, мы эту работу ведем. Абсолютно удовлетворены работой главного тренера и его штаба, обстановкой сейчас и тем темпом, который взяла сборная. Сейчас от добра добра искать никто не собирается, мы хотели бы, чтобы Леонид Викторович работал весь цикл, включая чемпионат Европы. Такие договоренности с ним есть. Сейчас никакого смысла в освобожденном тренере нет, мы не можем ведущий клуб страны в данном случае оголять. Мы решения все найдем, и это будет работать", - заявил Мутко.