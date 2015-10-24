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    Мутко: «Слуцкому нет смысла уходить из ЦСКА»

    Глава РФС Виталий Мутко считает, что главному тренеру сборной России Леониду Слуцкому сейчас нет смысла уходить из ЦСКА.

    "Ясность в ближайшие дни наступит, мы эту работу ведем. Абсолютно удовлетворены работой главного тренера и его штаба, обстановкой сейчас и тем темпом, который взяла сборная. Сейчас от добра добра искать никто не собирается, мы хотели бы, чтобы Леонид Викторович работал весь цикл, включая чемпионат Европы. Такие договоренности с ним есть. Сейчас никакого смысла в освобожденном тренере нет, мы не можем ведущий клуб страны в данном случае оголять. Мы решения все найдем, и это будет работать", - заявил Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    24.10.2015 13:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 24 октября 2015, 20:21

      Дайте Слуцкому еще одно первенство России выиграть и оставить Гончаренко участие в Лиге Чемпионов на будущий год!

      1
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      Рейтинг: +15

      FKulagin > Serjoga 25 октября 2015, 01:12

      Вот, согласен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +29

      Lzz 24 октября 2015, 16:19

      Какой он уже по счету сказавший это?

      0
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      Рейтинг: +20

      photo21 24 октября 2015, 15:59

      экономит Мутко

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