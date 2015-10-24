Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Вест Хэм» - «Челси». Смотреть онлайн

    "Вест Хэм" под руководством Славена Билича в этом сезоне стал настоящим открытием чемпионата и грозой авторитетов."Молотобойцы" обыграли в гостях "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" и к матчу с "Челси" подошли, опережая соперника на шесть очков.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 17:00 мск.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.10.2015 11:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11