«Вест Хэм» - «Челси». Смотреть онлайн

"Вест Хэм" под руководством Славена Билича в этом сезоне стал настоящим открытием чемпионата и грозой авторитетов."Молотобойцы" обыграли в гостях "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" и к матчу с "Челси" подошли, опережая соперника на шесть очков.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 17:00 мск.