Веденеев: «Дзюба устает, его все время надо менять в середине второго тайма»

Чемпион СССР 1984 года в составе "Зенита" Сергей Веденеев считает, что главной проблемой команды с берегов Невы является оборона, нападающего команды Артема Дзюбу постоянно необходимо менять во втором тайме из-за усталости футболиста.

- Дзюба в пятом матче подряд забивает, а сколько моментов запорол во втором тайме с «Лионом» - с хет-триком должен был с поля уходить! Что с ним все-таки делать?

- Ничего не сделаешь. Травмируются защитники в «Зените» сегодня - и это проблема. Потому что здесь ты ничего не придумаешь - есть лимит. Тренеру принятые ограничения по количеству иностранцев ставят барьеры. Повезло ЦСКА 10 лет назад, что у них появился очень хороший русский вратарь и вся оборонительная линия тоже отечественная - братья Березуцкие и Игнашевич со Щенниковым. Команды стали в этом сезоне попадать в лимиты, а у ЦСКА не возникло никаких проблем, они могут оперировать иностранными игроками в линии атаки, как душе Слуцкого угодно, а в обороне у армейцев уже давно налаженные связи россиян работают.

А в «Зените» ничего не сделаешь - первая проблема в травмах защитников, вторая - в качестве нападающих. Дзюбу все время надо будет или в середине второго тайма, или даже в перерыве после первой половины матчей менять, потому что он устает. Артем вынужден играть в полную силу, как все, и к середине второго тайма он не восстанавливается, у него садятся ноги, садится дыхалка, он начинает допускать нелепые ошибки, голова перестает работать - тогда Халк и переводится в атаку. Будут, видимо, предприниматься и какие-то попытки поставить в атаку Долгова или другого молодого парня. Эта проблема продлится до тех пор, пока или лимит не будет отменен, или вдруг, как Лодыгин с неба, кто-то из русских игроков не свалится на «Зенит» - молодой и перспективный. Пока же кроме Халка некого выдвигать вперед, молодых еще нет.