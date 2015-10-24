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    Чухлов: «Сейчас у армейцев пойдут неизбежные очковые потери»

    Известный в прошлом нападающий "Зенита" Борис Чухлов считает, что ЦСКА не сможет победить "Терек" в гостевом матче 13-го тура РФПЛ.

    "Армейцы в предыдущем туре еле-еле «Урал» обыграли, спаслись, можно сказать. Да, у них есть просто сумасшедшая парочка форвардов в атаке - Думбия и Муса, но по самой игре армейцы не выглядели даже лучше екатеринбуржцев. И с Манчестером сыграли отнюдь не на уровне, впрочем, как и сами манкунианцы в Химках. Так что чувствую: ЦСКА уже стоит на рубеже спада в игре - сейчас у армейцев пойдут неизбежные очковые потери", - предполагает Чухлов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    24.10.2015 11:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +167

      астраханец 24 октября 2015, 18:02

      этот Чухлов Слуцкого не знает. ЛВС перед фаворитом группы ЛЧ всегда экономит силы. Да и с МЮ второй тайм армейцы играли на удержание, лишь бы очко взять и не устать. Так что уверенного набора очков Тереку пока не видать, попотеть придется оооочень сильно

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2111

      prtcs 24 октября 2015, 16:53

      Не дождешся.

      1
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 24 октября 2015, 15:42

      Что? Спаслись? Он что там бухой? В конце матча мы могли еще треху отгрузить, шансов не было у Урала!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 24 октября 2015, 14:28

      Боря не похмелился ?

      4
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    • ...
      Рейтинг: +12454

      Вомбат 24 октября 2015, 14:18

      У ЦСКА спад просматривался в двух последних матчах, но то ли они еще не достигли дна, то ли Слуцкий научился с этим справляться, так или иначе этот спад нынче не выглядит таким тяжелым как бывало. Думаю, что Тереку ЦСКА не проиграет.

      1
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 24 октября 2015, 14:10

      нельзя всегда выигрывать,будут проигрывать и мы станем чемпионами!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      FKulagin > KosSidFCZP 24 октября 2015, 16:26

      Вы сначала Локомотив обгоните...

      -1
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      Рейтинг: +29

      RMden 24 октября 2015, 13:01

      Спад может быть у любой команды,но я уверен на 100% ''кони''себя покажут с лучшей стороны!!

      3
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      Рейтинг: +1496

      GM 24 октября 2015, 12:05

      Ванга наванговала, Чухов начухал

      2
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      Рейтинг: +40

      amg063 24 октября 2015, 11:27

      Да-да, с МЮ вничью сыграли, а тереку возьмут и проиграют сейчас, конечно

      3
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > 24 октября 2015, 12:25

      Вопрос: а зачем подкупать? Все равно за "Терек" только Кадыров болеет. Из патриотических чувств. Так что в случае победы (99,9999999%) расстроен будет только Рамзан, но, я думаю, с ним вопрос уладят

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > 24 октября 2015, 13:12

      Ваш ник полностью отражает вашу сущность, но я бы туда добавил определение "слепая"

      6
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