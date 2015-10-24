Чухлов: «Сейчас у армейцев пойдут неизбежные очковые потери»

Известный в прошлом нападающий "Зенита" Борис Чухлов считает, что ЦСКА не сможет победить "Терек" в гостевом матче 13-го тура РФПЛ.

"Армейцы в предыдущем туре еле-еле «Урал» обыграли, спаслись, можно сказать. Да, у них есть просто сумасшедшая парочка форвардов в атаке - Думбия и Муса, но по самой игре армейцы не выглядели даже лучше екатеринбуржцев. И с Манчестером сыграли отнюдь не на уровне, впрочем, как и сами манкунианцы в Химках. Так что чувствую: ЦСКА уже стоит на рубеже спада в игре - сейчас у армейцев пойдут неизбежные очковые потери", - предполагает Чухлов.