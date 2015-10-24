АПЛ. «Челси» вновь проиграл, Рондон принес победу «Вест Бромвичу»

В матче 10-го тура АПЛ "Суонси" добился минимальной победы над "Астон Виллой" - 1:2. Интересно, что в составе обех команд голами отметились братья Айю.

Благодаря голу Варди "Лестер" одержал победу над "Кристал Пэлас" - 1:0. Стараниями экс-игрока "Зенита" Саломона Рондона "Вест Бромвич" сумел завоевать три очка в игре с "Норвичем". "Уотфорд" праздновал успех в гостях у "Стока" - 2:0. А "Челси" в очередной раз проиграл: на этот раз "Вест Хэму".

Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур

Астон Вилла – Суонси – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Айю, 62; 1:1 – Сигурдссон, 68; 1:2 – Айю, 87.

Лестер – Кристал Пэлас – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Варди, 59.

Норвич – Вест Бромвич – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Рондон, 46.

Сток – Уотфорд – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Дини, 43; 0:2 – Абди, 69.

Вест Хэм – Челси – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Сарате, 50; 1:1 – Кэйхилл, 56; 2:1 – Кэролл, 79.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ