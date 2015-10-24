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    «Арсенал» - «Эвертон». Онлайн-трансляция

    В случае победы подопечные Арсена Венгера как минимум на сутки возглавят турнирную таблицу, ведь их главные конкуренты в борьбе за титул, две команды из Манчестера, сыграют между собой только в воскресенье. После неуверенного старта чемпионата "Арсенал" выиграл шесть из последних семи матчей и заставил говорить о себе, как об одном из претендентов на звание чемпиона. В последние годы канонирам не хватало стабильности и глубины состава, однако сейчас лондонцы стали опытнее и просто обязаны включиться в борьбу за первое место.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Арсенал" - "Эвертон". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2015 18:39
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