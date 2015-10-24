Бундеслига. «Бавария» разгромила «Кельн», «Байер» совершил камбэк против «Штутгарта»

В рамках 10-го тура Бундеслиги "Бавария" катком прошлось по "Кельну", отправив в ворота соперника четыре безответных мяча. "Байер" и "Штутгарт" в первом тайме порадовать зрителей голами не смогли, зато сполна реабилитировались во второй половине игры, забив на двоих семь голов. Усилиями Штендеры "Айнтрахт" сумел добыть победу на "Ганновером-96" - 2:1. "Вердер" снял все вопросы в матче с "Майнцем" еще в первом тайме. А вот "Вольфсбургу" пришлось изрядно потрудиться, чтобы одолеть скромный "Дармштадт".

Чемпионат Германии. Бундеслига. 10-й тур

Бавария – Кельн – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Роббен, 35; 2:0 – Видаль, 40; 3:0 – Левандовски, 62; 4:0 – Мюллер, 77 (с пенальти).

Байер – Штутгарт – 4:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Харник, 50; 0:2 – Дивади, 54; 1:2 – Бельараби, 57; 1:3 – Рупп, 60; 2:3 – Бениш, 70; 3:3 – Эрнандес, 71; 4:3 – Мехмеди, 89.

Ганновер-96 – Айнтрахт – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Клаус, 51; 1:1 – Штендера, 57; 1:2 – Штендера, 66.

Майнц – Вердер – 1:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Уджа, 39; 0:2 – Уджа, 44; 0:3 – Бартельс, 45: 1:3 – Муто, 90.

Дармштадт – Вольфсбург – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Калиджури, 78.

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