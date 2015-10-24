РФПЛ. «Мордовия» и «Кубань» сильнейшего не выявили

В матче 13-го РФПЛ "Мордовия" в родных стенах сыграла вничью с "Кубанью" - 1:1. У хозяев голом отметился вышедший на замену Луценко, у гостей - Бальде. Надо заметить, что во второй тайме саранчане после удалений Рабиу и Тлисова имели численное преимущество и даже получили право на пенальти. Однако удар с "точки" не реализовал Мухаметшин.

Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

Мордовия (Саранск) – Кубань (Краснодар) – 1:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Луценко, 59; 1:1 – Бальде, 62.

Мордовия: Чебану, Шитов, Фибел, Рыков, Дудиев, Тишкин, Шипицин (Ле Таллек, 50), Махмудов, Власов, Мухаметшин, Самодин (Луценко, 46).

Кубань: Беленов, Бугаев, Шандао (Аршавин, 66), Армаш, Манолев, Хубулов (Коновалов, 71), Рабиу, Игнатьев, Тлисов, Ткачев (Клещенко, 75), Бальде.

Предупреждения: Шитов, 21; Рыков, 25; Шипицин, 28; Ткачев, 33; Рабиу, 36; Махмудов, 83; Ле Таллек, 90.

Удаления: Рабиу, 66; Тлисов, 72.

Судья: Сергей Карасев (Москва).

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