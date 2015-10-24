«Зенит» - «Анжи». Онлайн-трансляция

"Зенит" в Лиге чемпионов одержал уже три победы подряд и близок к выходу в плей-офф. Однако в чемпионате дела у подопечных Андре Виллаш-Боаша складываются не столь радужно. На бумаге хозяева выглядят явными фаворитами матча, ведь махачкалинцы с одной победой в активе располагаются в зоне вылета. Однако, как ни странно, но "Анжи" в этом сезоне лучше играет именно в гостях.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести тестовую трансляцию матча "Зенит" - "Анжи". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 17:00, не пропустите!