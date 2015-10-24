Пеле: «Не видел игрока, который был бы лучше меня образца ЧМ-1970»

Легендарный в прошлом игрок сборной Бразилии Пеле в день своего 75-летия ответил на 10 вопросов корреспондента испанского издания Marca.

- Во-первых, как ваше здоровье?

- У меня были некоторые операции в прошлом, но, слава Богу, очень хорошее здоровье.

- Следите ли вы за испанским футболом сегодня?

- Да, в Бразилии мы смотрим все лиги. Испанский чемпионат является одним из основных чемпионатов на континенте.

- Что происходит со сборной Бразилии? Как вы объясните плохие результаты?

- Бразилия имеет лучших игроков в мире. Большая проблема в том, что большинство из них играют за пределами нашей страны, и поэтому трудно формировать команду.

- Что вы думаете, о традиционном стиле бразильского футбола, он потерял свою красоту?

- К ачество бразильского футбола не изменилось. Но ясно, что и другие страны действительно улучшили свою игру.

- Сравните уровень Лионель Месси с Криштианом Роналду и Пеле с Диего Марадоной.

- Я думаю, что, честно говоря, что каждый игрок имеет свое время. А теперь, двумя лучшими являются Лео и CR7.

- Расскажи мне про качество игры Месси.

- Я думаю, что Месси является примером упорства, потому что и мне не было легко, ведь я тоже был небольшого роста.

- Какие особенности Роналду?

- Это отличный бомбардир. Я им восхищаюсь.

- Были бы счастливы, если бы в один прекрасный день отметили столетие?

- Возраст не важен, главное- здоровье. Не обманывайте себя.

- Вы разочарованы тем, что Диего Коста играет за Испанию, а не Бразилию?

- Современный футбол делает возможным выбор для игроков, и я уважаю его решение.

- Наконец, вопрос о вашей игре. Вы видели игрока лучше, чем Пеле образца ЧМ-1970?