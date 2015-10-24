Пеле: «Не видел игрока, который был бы лучше меня образца ЧМ-1970»

пздц,Пеле это конечно король футбола,и тут не поспоришь,но от скромности точно не умрет мля
Легендарный в прошлом игрок сборной Бразилии Пеле в день своего 75-летия ответил на 10 вопросов корреспондента испанского издания Marca.
- Во-первых, как ваше здоровье?
- У меня были некоторые операции в прошлом, но, слава Богу, очень хорошее здоровье.
- Следите ли вы за испанским футболом сегодня?
- Да, в Бразилии мы смотрим все лиги. Испанский чемпионат является одним из основных чемпионатов на континенте.
- Что происходит со сборной Бразилии? Как вы объясните плохие результаты?
- Бразилия имеет лучших игроков в мире.Большая проблема в том, что большинство из них играют за пределами нашей страны, и поэтому трудно формировать команду.
- Что вы думаете, о традиционном стиле бразильского футбола, он потерял свою красоту?
- Качество бразильского футбола не изменилось. Но ясно, что и другие страны действительно улучшили свою игру.
- Сравните уровень Лионель Месси с Криштианом Роналду и Пеле с Диего Марадоной.
- Я думаю, что, честно говоря, что каждый игрок имеет свое время.А теперь, двумя лучшими являются Лео и CR7.
- Расскажи мне про качество игры Месси.
- Я думаю, что Месси является примером упорства, потому что и мне не было легко, ведь я тоже был небольшого роста.
- Какие особенности Роналду?
- Это отличный бомбардир. Я им восхищаюсь.
- Были бы счастливы, если бы в один прекрасный день отметили столетие?
- Возраст не важен, главное- здоровье. Не обманывайте себя.
- Вы разочарованы тем, что Диего Коста играет за Испанию, а не Бразилию?
- Современный футбол делает возможным выбор для игроков, и я уважаю его решение.
- Наконец, вопрос о вашей игре.Вы видели игрока лучше, чем Пеле образца ЧМ-1970?
- Простите за нескромность, но такого я не видел.