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    Пеле: «Не видел игрока, который был бы лучше меня образца ЧМ-1970»

    Легендарный в прошлом игрок сборной Бразилии Пеле в день своего 75-летия ответил на 10 вопросов корреспондента испанского издания Marca.

    - Во-первых, как ваше здоровье?

    - У меня были некоторые операции в прошлом, но, слава Богу, очень хорошее здоровье.

    - Следите ли вы за испанским футболом сегодня?

    - Да, в Бразилии мы смотрим все лиги. Испанский чемпионат является одним из основных чемпионатов на континенте.

    - Что происходит со сборной Бразилии? Как вы объясните плохие результаты?

    - Бразилия имеет лучших игроков в мире.Большая проблема в том, что большинство из них играют за пределами нашей страны, и поэтому трудно формировать команду.

    - Что вы думаете, о традиционном стиле бразильского футбола, он потерял свою красоту?

    - Качество бразильского футбола не изменилось. Но ясно, что и другие страны действительно улучшили свою игру.

    - Сравните уровень Лионель Месси с Криштианом Роналду и Пеле с Диего Марадоной.

    - Я думаю, что, честно говоря, что каждый игрок имеет свое время.А теперь, двумя лучшими являются Лео и CR7.

    - Расскажи мне про качество игры Месси.

    - Я думаю, что Месси является примером упорства, потому что и мне не было легко, ведь я тоже был небольшого роста.

    - Какие особенности Роналду?

    - Это отличный бомбардир. Я им восхищаюсь.

    - Были бы счастливы, если бы в один прекрасный день отметили столетие?

    - Возраст не важен, главное- здоровье. Не обманывайте себя.

    - Вы разочарованы тем, что Диего Коста играет за Испанию, а не Бразилию?

    - Современный футбол делает возможным выбор для игроков, и я уважаю его решение.

    - Наконец, вопрос о вашей игре.Вы видели игрока лучше, чем Пеле образца ЧМ-1970?

    - Простите за нескромность, но такого я не видел.

    Источник: Marca

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    24.10.2015 08:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 24 октября 2015, 16:55

      пздц,Пеле это конечно король футбола,и тут не поспоришь,но от скромности точно не умрет мля

      1
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      Рейтинг: +735

      Ronaldinhо 24 октября 2015, 11:47

      старый маразматик самовлюбленный. Месси давно всех переплюнул

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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 24 октября 2015, 10:50

      Помню 3 игры Бразилии на ЧМ1970. Конечно, мнение подростка значит немного, но финал я потом пересматривал уже будучи взрослым. И по-прежнему уверен, что Жаирзиньо и Карлос Альберто выглядели в той игре не хуже. Пеле, конечно, был лидером. Но Зидан как лидер был круче, чем Пеле. Равных ему не было и нет. А Кройф и Ван Бастен больше умели делать на поле, чем Пеле. Равно как и нынешний Месси. Пеле - игрок уровня Марадоны и Криштиану Роналду. Но сильнее распиаренный из-за цвета кожи.

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