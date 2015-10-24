Кандидат в президенты ФИФА: «Необходимо уменьшить доминирование Европы в организации»

Бывший капитан сборной Тринидада и Тобаго Дэвид Нахид, который подал документы на участие в выборах президента Международной федерации футбола (ФИФА), заявил, что намерен положить конец доминированию европейских представителей в организации.

"В настоящий момент в организации доминирует Европа. Я считаю, что необходимо увеличить вовлеченность в деятельность ФИФА других участников мирового футбола до 85%. Если я возглавлю ФИФА, то эта проблема будет решена.

Мой приоритет - справедливость. Я буду беспристрастно бороться с любыми нарушениями. Я не принц со всеми вытекающими преимуществами. Зато у меня за плечами - 27 лет карьеры на разных уровнях", - сказал Нахид.