«Мордовия» - «Кубань». Онлайн-трансляция

"Мордовия" проиграла уже пять матчей подряд и одержав всего одну победу в двенадцати встречах обосновалась на последней строчке турнирной таблицы. Сейчас каждый матч для саранцев как последний, тем более, с "Кубанью", которая опережает их всего на два балла. Краснодарцы с приходом на тренерский мостик Сергея Ташуева преобразились, поэтому домашней ничьей с "Зенитом" никого не удивили. Судя по всему, нам предстоит посмотреть очень упорную встречу, в которой ничейный исход никого не устроит.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Мордовия" - "Кубань". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 14:30, не пропустите!